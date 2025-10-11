Immenso Pogacar lo sloveno vince il Giro di Lombardia e fa pokerissimo

Tadej Pogacar vince l’edizione numero 119 de Il Lombardia. Successo in solitaria a Bergamo per il 27enne sloveno della UAE Emirates XRG, che iscrive il suo nome nell’albo d’oro per la quinta volta di fila: il campione del mondo e d’Europa in carica (decima affermazione in una Monumento) eguaglia così Fausto Coppi come plurivincitore della Classica delle Foglie Morte. Anche il Campionissimo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

