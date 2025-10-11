Illuminazione pubblica gara da 30 milioni | nuova luce in Piazza Vecchia e in 530 zone
IL PIANO. In arrivo il bando. La sindaca: «Più qualità urbana e sicurezza, con un uso intelligente dell’energia». Previste intensità diverse a seconda delle aree. Tra le vie da potenziare: Santa Caterina, Tasso, Mai e Bonomelli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: illuminazione - pubblica
Illuminazione pubblica, Monza taglia gli sprechi: consumi giù del 75%
Si allaccia abusivamente alla centralina dell'illuminazione pubblica, è recidivo
Tranciati i cavi dell'illuminazione pubblica: "Chi sa parli"
Giassico, completato il rifacimento dell’illuminazione pubblica con 23 nuovi punti luce a led #Cormons #IlGoriziano - X Vai su X
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UN AGGIORNAMENTO PER I PROSSIMI PASSI Dal primo settembre 2025 il Comune di Varallo Pombia ha fatto un grande passo avanti per la futura riqualificazione dei punti luce de - facebook.com Vai su Facebook
Illuminazione pubblica, gara da 30 milioni: nuova luce in Piazza Vecchia e in 530 zone - La sindaca: «Più qualità urbana e sicurezza, con un uso intelligente dell’energia». Scrive ecodibergamo.it
Illuminazione pubblica . Corsa contro il tempo per la gara su chi gestirà i 30mila lampioni - L’assessore Zanca ieri ha presentato alle commissioni consiliari gli indirizzi della procedura. Lo riporta ilrestodelcarlino.it