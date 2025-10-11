Ilaria Salis e il cortocircuito della destra tra giustizialismo e ipocrisia
Si invoca la libertà, ma solo la propria. Si predica la legalità, però la si piega quando serve a difendere un amico al potere. Si confida nel garantismo come stella polare, salvo quando riguarda un’avversaria politica. E quindi si esalta l’Europa delle nazioni, purché resti muta davanti ai tribunali che umiliano le persone. Questo è il cortocircuito totale che la destra ha mandato in scena nelle ore e nei giorni successivi al voto del parlamento europeo sull’ immunità a Ilaria Salis, flirtando con il giustizialismo e considerando legittimi, per una volta, i processi politici e ideologici che ha combattuto da sempre, soprattutto dall’epoca del berlusconismo in poi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
