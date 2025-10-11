Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere – Stagione 2 uscirà nell’autunno del 2026 e introdurrà Venom Gwen Stacy e altri personaggi

Marvel Animation ha annunciato che la seconda stagione di Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere – Stagione 2 uscirà su Disney+ nell’autunno del 2026. La notizia è stata annunciata al New York Comic Con, insieme a un trailer mostrato ai fan presenti. Il trailer ha rivelato che la seconda stagione introdurrà il simbionte Venom, Gwen Stacy, e riporterà in vita Daredevil, interpretato da Charlie Cox. Ha anche mostrato il ritorno di Norman e Harry Osborn, di cattivi come il Dottor Ocotopus, Chameleon e Scorpion, e l’emergere dei poteri magici di Nico Minoru. 🔗 Leggi su Cinefilos.it