Il volo magico di Michelle | l' inedito Libellule incanta i giudici di X Factor e la porta alle Last Call

La seconda sessione dei Bootcamp di X Factor 2025 ha regalato un momento di pura emozione e originalità grazie a Michelle Lufo, la concorrente riccionese che, dopo aver convinto tutti alle Audition con una versione rivisitata di Cesare Cremonini, si è presentata sul palco con il suo inedito. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: volo - magico

VIDEO | Il "magico" volo delle Frecce Tricolori, storia e spettacolo nel cielo dello Stretto

CAPODANNO IN TURCHIA: OFFERTA DA €1020! ? VOLO DIRETTO DA BARI 30 DICEMBRE 2025 - 6 GENNAIO 2026 Un Capodanno magico tra oriente e occidente! PREZZO SPECIALE: €1020 A PERSONA Tutto incluso per 7 notti di scoperte! - facebook.com Vai su Facebook

Il Volo, il matrimonio di Ignazio Boschetto e Michelle Bartolini - Insieme da circa un anno, Ignazio Boschetto e Michelle Bartolini sono convolati a nozze. Segnala tg24.sky.it

Ignazio Boschetto de Il Volo si è sposato con Michelle Bertolini: “Sì e mille volte sì amore mio! Voglio passare la mia vita con te” - Lo aveva già promesso a “Verissimo”, durante una intervista con Silvia Toffanin: “Il mio matrimonio sarà intimo”. Da ilfattoquotidiano.it