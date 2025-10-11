Gaggio Montano (Bologna), 11 ottobre 2025 – Da MasterChef al comune del Faro. Stefano Callegaro, vincitore dell’edizione 2015 del programma culinario più noto d’ Italia, sarà protagonista, oggi pomeriggio alle 17.30, di una dimostrazione di cucina con degustazione finale (e gratuita) dei cibi preparati a Gaggio Montano, sull’Appennino bolognese. Callegaro, nato ad Adria in Veneto nel 1972, prima di diventare uno chef è stato agente immobiliare e, soprattutto, un ottimo rugbista. Dopo aver a lungo militato nella squadra di Rovigo è arrivato a vestire la maglia azzurra della rappresentativa under 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il vincitore di Masterchef Stefano Callegari prepara tre piatti a Gaggio Montano