Il Villaggio della Sicurezza Lavoro sport scuola strada Tutti i volti della prevenzione
Sei giorni dedicati alla sicurezza nel polmone verde di Varese. I Giardini Estensi ospiteranno fino al 15 ottobre l’iniziativa promossa da Aime e Liberacomm che mette al centro un tema che tocca tutti da vicino, in diversi ambiti di vita. La quarta edizione del Villaggio della Sicurezza affronta infatti l’importanza della prevenzione in nove maxi aree: lavoro, strada, casa, scuola, digital, sport, hobby, food e ambiente. Quest’ultimo argomento è la novità di quest’anno, insieme alla sicurezza in condominio. A tagliare il nastro insieme al presidente e al segretario di Aime, Giuseppe Albertini e Gianni Lucchina, sono stati i rappresentanti delle istituzioni, a partire dal prefetto Salvatore Pasquariello, e di tutte le realtà che collaborano al villaggio, garantendo la propria presenza agli stand e attività dimostrative per il pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
