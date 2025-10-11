Il viceministro Rixi in visita alla Guardia costiera di Milazzo

Ieri il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, ha effettuato una visita istituzionale presso il Comando della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo. Ad accoglierlo, il Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo, Capitano di Fregata Alessandro Sarro, e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

