Il vero tema è ancora e sempre sotto il vestito

G iorni di sfilate, tra Milano e Parigi, nuovi creativi all'opera, alla ricerca di chi sappia ridestare i desideri, tanti interrogativi nell'aria. Tra colleghe commentiamo a caldo gonne e donne, con l'occhio implacabile che nulla perdona, a sé e alle altre, attento ai dettagli, ai punti critici, ai piccoli crucci che diventano ossessioni. Anoressia negli adolescenti: i segnali da non sottovalutare X Leggi anche › Disturbi alimentari: le 6 frasi da evitare a tavola per non aumentare il disagio Esercizi legittimi di critica e autocritica che portano subito alla domanda che corre sottotraccia, appena dopo quella che riguarda le tendenze di moda dominanti: quale immagine femminile emerge dalle sfilate della stagione? Sobria, inclusiva soprattutto in termini di età: tante le modelle âgée, rivolte alla fascia matura della popolazione, che ancora detiene potere e portafogli.

