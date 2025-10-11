Il vax-day allo stadio San Siro | in 6 ore somministrate oltre 1.900 vaccinazioni contro influenza pneumococco e Covid
Milano, 11 ottobre 2025 – Sono 1.104 le persone che si sono vaccinate oggi allo stadio di San Siro a Milano, durante il vax day organizzato da Regione Lombardia, Ats Città Metropolitana di Milano, Asst Fatebenefratelli Sacco, Asst Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda e Asst Santi Paolo e Carlo. L'evento si è svolto oggi dalle 9 alle 15. Presente anche Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, che si è vaccinato contro l'influenza. SAN SIRO: giornata diu vaccinazioni an ti influenzale Foto Tommaso Fumagalli viaper Davide Canella MILANO, 11 OTTOBRE 2025, ANSADAVIDE CANELLA I vaccini a disposizione . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: stadio - siro
