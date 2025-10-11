Il vaso la goccia l' arsura monologo teatrale

Udinetoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il vaso, la goccia. e l’arsura” è un monologo che diventa il primo passo di un viaggio dentro di sé.Attraverso ironia, poesia e linguaggio autentico, si esplora la sessualità non come tabù o performance, ma come specchio della nostra umanità più vera. Un racconto che invita a ridere, riflettere. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vaso - goccia

Salerno non è la goccia: il vaso di Pioli non trabocca ancora. L'ultimatum sa, però, di resa - Il bruttissimo pareggio contro la Salernitana poteva essere la classica goccia che fa traboccare il vaso. Come scrive tuttomercatoweb.com

Il deragliamento del treno: "Goccia che fa traboccare il vaso" - "È veramente la goccia che fa traboccare il vaso, un vaso peraltro già pieno di disagi per i pendolari, per chi prende il treno per ragioni personali e per tutti coloro che vedono rovinata la propria ... Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Vaso Goccia Arsura Monologo