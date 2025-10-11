Il turco piace a club stranieri il rinnovo slitta ancora Juventus al lavoro c’è un Yildiz da blindare

Mentre le nazionali si prendono il palcoscenico e i giocatori, i club lavorano con chi è rimasto. E magari pensano a come muoversi sul mercato a gennaio. È il caso della Juventus, che di atleti alla diverse nazionali ne ha mandati tanti. Ma alcune situazioni di mercato tengono impegnati i dirigenti: il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz rimasto in stand-by da un po’ di tempo, negli ultimi giorni non si sono registrati movimenti ma la Juventus non ha intenzione di far partire il suo numero dieci. Si tratta solo di far ripartire gli incontri tra il club e il padre-agente che ultimamente si sono un po’ ridotti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

