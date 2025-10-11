Il tuo cane distrugge casa quando esci? Non è dispetto è un grido d’aiuto

Lasciare un cane solo in casa per lunghi periodi è una realtà quotidiana per molti proprietari, ma pochi comprendono davvero le conseguenze che questa situazione può avere sul benessere dell’animale. I cani sono creature profondamente sociali, discendenti da animali di branco, che necessitano di interazione costante, stimolazione mentale e attività fisica per mantenersi equilibrati ed felici. La solitudine prolungata non rappresenta semplicemente un disagio temporaneo: può innescare una cascata di problemi comportamentali e di salute che compromettono seriamente la qualità della vita del nostro compagno a quattro zampe. 🔗 Leggi su Cultweb.it

