il trucco del biglietto di sola andata per risparmiare sui voli low cost

Trovare un volo economico oggi è una questione di metodo, tempismo e strategia. Tra i trucchi più efficaci per risparmiare sui voli, uno dei più sottovalutati, anche perché poco conosciuto, è quello acquistare biglietti di sola andata, anche quando si conosce già la data di ritorno. Il consiglio arriva direttamente da Skyscanner, una delle principali piattaforme di ricerca voli e prenotazioni online, che ha spiegato che questo metodo, se combinato insieme ad altri accorgimenti, può effettivamente garantire il miglior prezzo nella maggior parte dei casi. Acquistare un biglietto di sola andata per risparmiare anche sul ritorno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

