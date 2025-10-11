Il Tottenham Hotspur pianifica un raid di trasferimento da 25 milioni di sterline sull’ex club di Thomas Frank | rapporto

Justcalcio.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, il Tottenham Hotspur sta tenendo d’occhio un giocatore che Thomas Frank conosce già bene in vista di una potenziale mossa di trasferimento. Il tecnico degli Spurs si è trasferito a Londra quest’estate dopo sette anni al Brentford, dopo aver portato i Bees alla promozione dal campionato e averli affermati con successo come squadra della Premier League. Frank ha goduto di una prima finestra di mercato ragionevolmente produttiva al Tottenham, con Mohammed Kudus e Xavi Simons tra gli arrivi di alto profilo – e ora potrebbe guardare al Brentford per portare in campo uno dei suoi ex giocatori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

