Il totale del weekend è di 212 dollari la tua metà è 106 Puoi inviarmeli su Apple Pay | trascorrono insieme il fine settimana ma lei si rifiuta di fare sesso e si ritrova con il conto da pagare

Un appuntamento che si trasforma in un weekend trascorso insieme, un interesse che sembra genuino e poi, dopo un rifiuto, la richiesta di soldi. È un copione che ha dell’incredibile quello raccontato da una donna sul forum di Reddit, una vicenda che ha scatenato un’ondata di sdegno e solidarietà online. La donna, che si firma con lo pseudonimo Anna, ha raccontato di aver trascorso tre giorni con un uomo che l’aveva invitata fuori per un intero weekend. Venerdì, sabato e domenica. “ Continuava a insistere per andare al posto successivo ogni volta che finivamo dove eravamo”, ha spiegato, sottolineando di non aver mai concordato di dividere le spese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

