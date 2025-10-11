Il testamento più strano d’Italia | pensionato lascia 100mila euro alla Lega che però non lo conosce

Una storia che intreccia affetti familiari, convinzioni politiche e scelte testamentarie inaspettate è emersa a Mantova dopo la scomparsa di Pietro Novellini, pensionato di 76 anni deceduto nel 2024. Durante la lettura del testamento davanti al notaio Paola Cavandoli, familiari e interessati hanno scoperto che tra i beneficiari dell’eredità figurava anche la Lega per Salvini Premier, destinataria di un immobile commerciale nel centro storico della città dal valore stimato intorno ai 100mila euro. La notizia ha destato sorpresa non solo per l’entità del lascito, ma soprattutto perché nessuno nella sede nazionale del partito, in via Bellerio a Milano, sembrava conoscere personalmente Novellini. 🔗 Leggi su Cultweb.it

