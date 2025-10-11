Il team Eli del Circolo nautico Anmi Ravenna è il nuovo vincitore del Trofeo Gruppo Hera alla ‘Go to Barcolana da Ravenna’
E’ l’imbarcazione Eli di Mauro Cavazzuti del Circolo Nautico ANMI Ravenna la vincitrice della ‘Go to Barcolana da Ravenna’, la rotta di avvicinamento alla 57^ edizione della regata velica più grande del mondo partita il 9 ottobre alle 14 da Marina di Ravenna e con arrivo venerdì 10 ottobre al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: team - circolo
Da Team Enjoy un defibrillatore per il circolo Cibeno Pile
CAMPIONI DEL MONDO! Euz II di Francesco Lanera conquista il titolo al Mondiale Platu25 nelle acque di Ancona! Per il nostro equipaggio è il settimo titolo mondiale e il terzo con i colori del Circolo della Vela Bari Un team di veri fuoriclasse quello Vai su Facebook
Circolo Nautico in ripresa. Nuovo team di 14 giovani - Dopo due anni di sospensione dell’attività agonistica, in collaborazione con altri circoli della zona, il Circolo Nautico Cesenatico ha infatti deciso ... ilrestodelcarlino.it scrive
Circolo Nautico Posillipo: presentata la squadra 25-26 - Obiettivo migliorare la classifica dello scorso anno e fare bene in Europa. Lo riporta napolivillage.com