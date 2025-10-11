Il taser strumento indispensabile per le forze dell’ordine
"Ancora un caso di violenza estrema da parte di un soggetto già noto alle forze dell’ordine, pluripregiudicato, aggressivo, fuori controllo. Solo grazie al taser gli agenti sono riusciti a bloccarlo prima che potesse fare ancora più danni.È evidente: il taser non è più un optional, è uno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Taser, Tiani (Siap): Non è uno strumento di “tortura”
Taser, Tiani (Siap): Non è strumento di “tortura”
Irene Testa: «Il Taser è uno strumento di tortura, che nuoce anche alle forze dell’ordine»
La morte di un uomo a Napoli, dopo essere stato colpito dal Taser, è una tragedia che impone una riflessione urgente. Non possiamo accettare che uno strumento di morte diventi la risposta dello Stato a chi vive un momento di fragilità. Quell'uomo aveva biso
Ancora un morto dopo essere stato colpito dal taser. Non capisco cosa si stia aspettando per fermare questa strage, cosa aspetta il governo a interrompere l'utilizzo di questo strumento letale, che non protegge e non difende la sicurezza dei cittadini.
Polizia locale, in arrivo il taser: "Uno strumento indispensabile" - La polizia locale di Gallarate avrà a disposizione il Taser, l'arma a impulsi elettrici utilizzata per immobilizzare.
Taser, morte improvvisa e primo soccorso: la proposta della Sis 118 - La proposta della Sis 118 e il destino della legge sul primo soccorso a scuola.