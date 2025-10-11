Le giovani promesse della musica classica internazionale tornano le protagoniste della VI edizione dello " Youth Music Festival ", la rassegna diretta dal violinista pluripremiato Giovanni Andrea Zanon, classe 1998, che fino al 25 ottobre porterà sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo grandi interpreti under 35 accanto ad ensemble e orchestre giovanili del territorio. Stasera alle 19, sul palco del Petrarca c’è “Il suono aretino”, il concerto che vedrà alternarsi due realtà orchestrali d’eccellenza come l’ Orchestra del Liceo Petrarca diretta da Alessio Tiezzi e l’ Orchestra Giovanile di Arezzo diretta da Roberto Pasquini, testimonianza viva della vitalità musicale della città e del suo impegno nella formazione delle nuove generazioni di interpreti, con il Karan Duo, con Martina Veneri al flauto e Giacomo Scattareggia alla chitarra, impegnati nella valorizzazione del repertorio cameristico originale per questa formazione, e il Duo Amato-Suvini, formato dai pianisti Mattia Amato e Sebastian Suvini, che proporranno raffinati brani a quattro mani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il suono aretino. Il Duo Karan per Youth Festival