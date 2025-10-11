Il summit di pace in Egitto sarà presieduto da Sisi e Trump | Meloni in rappresentanza dell' Italia

La cerimonia di lunedì per la firma dell’accordo di pace tra Israele e Hamas sarà copresieduta dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e da quello americano Donald Trump. Lo scrivono i media del Cairo, secondo i quali sono stati ufficialmente invitati i leader di Germania, Francia, Regno Unito, Qatar, Emirati arabi, Giordania, Turchia, Arabia Saudita, Pakistan e Indonesia. L’Italia sarà. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Il summit di pace in Egitto sarà presieduto da Sisi e Trump": Meloni in rappresentanza dell'Italia

In questa notizia si parla di: summit - pace

Pace in Ucraina, summit militare Usa-Ue

Defence Summit all’Auditorium, c’è chi dice no: “Roma è capitale di pace, non di guerra”

Piano europeo per la pace in Ucraina in vista del summit Trump-Putin | Ipotesi invito di Zelensky al vertice in Alaska

Continua il summit qui a Sharm tra israeliani e palestinesi, stanotte si è arrivati ad un primo accordo Grazie a Retenews24 ? #nowarinpalestine #sharmelsheikh #mylife #followers #followme #summit #pace #negoziati Vai su Facebook

"Scelta coerente unire l'apertura del Barcolana Sea Summit con l'avvio dell'anno del Collegio del mondo unito dell'Adriatico, che tra le sue finalità ha quella di educare ambasciatori di pace e sostenibilità". Così @alessiarosolen all'apertura a #trieste https://ti - X Vai su X

"Il summit di pace in Egitto sarà presieduto da Sisi e Trump": Meloni in rappresentanza dell'Italia - La cerimonia di lunedì per la firma dell’accordo di pace tra Israele e Hamas sarà copresieduta dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e da quello ... gazzettadelsud.it scrive

Costa sarà al summit su Gaza in Egitto, "L'Unione europea lavorerà alla pace" - Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, sarà martedì 4 marzo al Cairo al vertice su Gaza promosso dalla Lega Araba. Scrive ansa.it