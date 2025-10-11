Il summit di pace in Egitto sarà presieduto da Sisi e Trump | Meloni in rappresentanza dell' Italia

La cerimonia di lunedì per la firma dell’accordo di pace tra Israele e Hamas sarà copresieduta dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e da quello americano Donald Trump. Lo scrivono i media del Cairo, secondo i quali sono stati ufficialmente invitati i leader di Germania, Francia, Regno Unito, Qatar, Emirati arabi, Giordania, Turchia, Arabia Saudita, Pakistan e Indonesia. L’Italia sarà. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Il summit di pace in Egitto sarà presieduto da Sisi e Trump": Meloni in rappresentanza dell'Italia

