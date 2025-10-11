Il sospetto del ministro Piantedosi sulle proteste ProPal | C’erano anche nostalgici della lotta armata Dall’esercito israeliano qualche esagerazione

Nelle manifestazioni per Gaza che nelle ultime settimane hanno riempito centinaia di piazze in tutta Italia ci sono anche nostalgici della lotta armata. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervistato alla festa del Foglio. «Alcuni elementi sono al vaglio degli inquirenti per capire se alcune azioni apparentemente coordinate c’è una strategia o meno», ha detto il titolare del Viminale a proposito delle proteste per la Palestina. E poi ha aggiunto: «Da tempo, inoltre, i nostri investigatori hanno evidenziato la ricomparsa sullo scenario di vecchi nostalgici della vecchia lotta armata». 🔗 Leggi su Open.online

