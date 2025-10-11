Tempo di lettura: 5 minuti Dopo una carriera che l’ha vista protagonista in Italia e all’estero, dalla lunga tournée in Cina al recente recital all’Expo di Osaka e all’Ambasciata italiana di Tokyo, la soprano crossover Maura Minicozzi è pronta per una nuova avventura internazionale. A breve volerà in Messico, dove interpreterà Giannetta ne L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti a Monterrey, per poi proseguire con una serie di concerti in diverse città del Paese. Un’occasione che conferma il percorso artistico sempre più cosmopolita di un’artista capace di unire rigore lirico, versatilità espressiva e una sensibilità profondamente contemporanea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il soprano Minicozzi: “La musica è un ponte tra le anime. In Messico porterò la mia Giannetta con gioia e dedizione”