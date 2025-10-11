Questo è un articolo del numero di Linkiesta Magazine ordinabile qui. Il miglior tributo che il destino potesse riservare a David Lynch, dopo la sua morte, è stato trasformare gli Stati Uniti in un suo film. Un sogno perturbante in cui la logica è un relitto del passato e le decisioni impulsive sono dettate dall’inconscio. Viviamo in tempi impazziti e, per una volta, sappiamo a chi dare la colpa: Donald Trump. L’incubo lynchiano dell’Occidente è in realtà il sogno del presidente degli Stati Uniti, un settantanovenne pregiudicato e spregiudicato, a cui gli americani hanno regalato un ultimo giro di giostra a spese di tutto il resto del mondo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il sogno di Trump è l’incubo lynchiano dell’Occidente