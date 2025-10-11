Il sogno di Mattia Furlani | Adesso voglio il record del mondo

Agi.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - "Al  record del mondo  ci sto pensando, noi stiamo lavorando. L'atleta deve avere una sua educazione di vita. Guardiamo Duplantis (primatista mondiale salto con l'asta con 6,30 - ndr) che per me vale 6,50 metri per quanto è forte, lui fa questi risultati perché ogni anno è sano e lavora bene sulla prevenzione. Per me è stato un anno molto tosto ma ne vado fiero e ne sono contento". Lo ha detto  Mattia Furlani, campione del mondo del  salto in lungo  poche settimane fa a Tokyo, nel corso del suo intervento sul palco del 'Festival dello Sport' di Trento. Furlani, 20 anni, cresciuto a Rieti, è il più giovane campione del mondo di specialità della storia. 🔗 Leggi su Agi.it

il sogno di mattia furlani adesso voglio il record del mondo

© Agi.it - Il sogno di Mattia Furlani: "Adesso voglio il record del mondo"

In questa notizia si parla di: sogno - mattia

Nel nome del padre: il sogno del compianto Renato continua con Mattia e Nicolò Caroli

Il ritorno di un sogno: Mattia Marini riporta in vita l’eredità del padre Marino, pioniere del mobile abruzzese

Ad Affari Tuoi la partita di Mattia è un disastro, poi va alla Regione Fortunata e vince 100mila euro: “È un sogno”

sogno mattia furlani adessoFurlani a Verissimo: "Ora bisogna abbassare la testa". Pronto a seguire il consiglio della mamma - Prima volta nello studio di Silvia Toffanin per il giovane campione, che si è raccontato tra vita professionale e privata. Secondo corrieredellosport.it

Mattia Furlani oro nel lungo ai mondiali di Tokyo. L'azzurro salta 8.39 metri e si commuove: «Non so se è tutto vero» - Lo ha detto un commosso Mattia Furlani dopo la vittoria nella gara di salto in lungo ai campionato mondiali di ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sogno Mattia Furlani Adesso