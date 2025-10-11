AGI - "Al record del mondo ci sto pensando, noi stiamo lavorando. L'atleta deve avere una sua educazione di vita. Guardiamo Duplantis (primatista mondiale salto con l'asta con 6,30 - ndr) che per me vale 6,50 metri per quanto è forte, lui fa questi risultati perché ogni anno è sano e lavora bene sulla prevenzione. Per me è stato un anno molto tosto ma ne vado fiero e ne sono contento". Lo ha detto Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo poche settimane fa a Tokyo, nel corso del suo intervento sul palco del 'Festival dello Sport' di Trento. Furlani, 20 anni, cresciuto a Rieti, è il più giovane campione del mondo di specialità della storia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il sogno di Mattia Furlani: "Adesso voglio il record del mondo"