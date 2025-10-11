Il software che spia il tuo telefono passa in mani americane | giornalisti e attivisti devono preoccuparsi?
NSO Group, l’azienda israeliana diventata famosa per aver sviluppato Pegasus, uno degli spyware più invasivi e potenti al mondo, è stata acquisita da un gruppo di investitori americani. La notizia, riportata inizialmente dalla testata israeliana Calcalist e confermata da TechCrunch, arriva in un momento particolarmente delicato dal punto di vista politico e solleva interrogativi preoccupanti sul futuro della sorveglianza digitale negli Stati Uniti. L’operazione di acquisizione è guidata dal produttore hollywoodiano Robert Simonds e vale diverse decine di milioni di dollari. Secondo quanto dichiarato dal portavoce di NSO Group, Oded Hershowitz, un gruppo di investitori americani ha acquisito il controllo azionario dell’azienda, pur mantenendo la sede operativa e il quartier generale in Israele. 🔗 Leggi su Cultweb.it
