Il sindaco Zattini ospite ai Salesiani tradizionale consegna della Costituzione Italiana agli studenti

Forlitoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di venerdì, 10 ottobre, per l'apertura dell'anno scolastiuco 2025-2026 il sindaco di Forlì, Gianluca Zattini, ha presieduto la consegna della Costituzione Italiana firmata da "sue proprie mani" ai ragazzi che frequentano le classi di Aeca e Cnos presso i Salesiani di Forlì.La. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

