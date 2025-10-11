Il sindaco-architetto Colombo | Le persone sono protagoniste

Ilgiorno.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mauro Colombo è il sindaco-architetto amante del verde e innamorato del borgo. Attento a ogni dettaglio, con la comunità sempre nel cuore. Come si vive a Bellusco? "Benissimo. È un paese che permette alle persone di essere protagoniste, grazie a uno sviluppo organico e armonico. È la città dell’uomo". Servizi? "Tanti, per tutti. Dal nido comunale che punta alla conciliazione casa-lavoro soprattutto per le mamme, agli alloggi protetti della Fondazione Maria Bambina per l’autonomia degli anziani, al centro diurno". C’è in arrivo anche la Casa della Comunità. "Sì, ormai l’apertura da parte di Asst Brianza è imminente, la scelta è ricaduta su un altro edificio importante: Corte dei Frati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il sindaco architetto colombo le persone sono protagoniste

© Ilgiorno.it - Il sindaco-architetto Colombo: "Le persone sono protagoniste"

In questa notizia si parla di: sindaco - architetto

Sindaco e giunta disertano l'incontro con l'architetto Paolo Lattaioli, il disappunto di Dispenza: "In attesa di amministratori che abbiano orecchie e passione"

sindaco architetto colombo personeIl sindaco-architetto Colombo: "Le persone sono protagoniste" - La nuova biblioteca nella fabbrica dismessa riqualificata: un fiore all’occhiello del territorio. Da ilgiorno.it

Piscina, il sindaco all’attacco - Si infiamma il dibattito sul “caso” della piscina di corso Colombo a Savona, dopo la clamorosa intervista rilasciata al Decimonono dall’ex progettista Duccio Baccani. Si legge su ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Sindaco Architetto Colombo Persone