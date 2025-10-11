Il sindaco-architetto Colombo | Le persone sono protagoniste

Mauro Colombo è il sindaco-architetto amante del verde e innamorato del borgo. Attento a ogni dettaglio, con la comunità sempre nel cuore. Come si vive a Bellusco? "Benissimo. È un paese che permette alle persone di essere protagoniste, grazie a uno sviluppo organico e armonico. È la città dell’uomo". Servizi? "Tanti, per tutti. Dal nido comunale che punta alla conciliazione casa-lavoro soprattutto per le mamme, agli alloggi protetti della Fondazione Maria Bambina per l’autonomia degli anziani, al centro diurno". C’è in arrivo anche la Casa della Comunità. "Sì, ormai l’apertura da parte di Asst Brianza è imminente, la scelta è ricaduta su un altro edificio importante: Corte dei Frati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

