Il Sindaco Alberto Dell’Orletta e l’Assessore all’Urbanistica Santino Ferretti sono intervenuti sulla questione e dicono la sua

Il Sindaco Alberto Dell’Orletta e l’Assessore all’Urbanistica Santino Ferretti sono intervenuti sulla questione. Il Sindaco ha sottolineato la correttezza dell’operato comunale: «Il Comune ha agito con precisione», ha affermato, specificando che l’istanza di condono è stata respinta a causa del vincolo paesaggistico e della carenza dei presupposti legali. Dell’Orletta ha attribuito all’azione del Comune – che ha ritenuto l’operazione una vera e propria lottizzazione abusiva – il merito di aver portato alla luce la situazione. Tutti i ricorsi presentati contro la decisione comunale hanno confermato il diniego. 🔗 Leggi su Citypescara.com
