Dopo oltre nove anni dalla presentazione del progetto di restyling dello stadio Dall'Ara alla Soprintendenza, il progetto è ancora in stallo. Ma a fine mese scadono i termini per poter candidare Bologna a ospitare Euro 2032 e per metà mese il sindaco Lepore ha annunciato una road map. Nei primi giorni della prossima settimana è in programma un incontro tra i vertici del club rossoblù e quelli di Palazzo d'Accursio. Il tutto pochi giorni dopo il richiamo del presidente della Fifa Infantino al mondo delle politiche locali e nazionali dell'Italia. "Se non riusciamo a preparare gli stadi italiani per Euro 2032 allora veramente bisogna chiudere e andare a casa tutti quanti, bisogna muoversi".

Il sindaco a Dedalus: "Il Dall'Ara così com'è può andare avanti anche vent'anni. Ma se si vuole qualcosa di moderno, bisogna cambiare». Restyling, mantenimento o nuovo impianto. Lepore: "Aspettiamo la risposta del Bologna»