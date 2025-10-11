Il significato dei titoli dei film che si è lost in translation

Robert Frost sosteneva che la poesia è quello che si perde nella traduzione: chissà come reagirebbe di fronte a Lost in Translation di Sofia Coppola, titolo ispirato proprio da quella sua affermazione, diventato in Italia L’amore tradotto. A volte è impossibile rendere le sfumature dell’originale, ma spesso la traduzione diviene un tradimento. L’espressione Les quatre cents coups intende “farne di tutti i colori”, come risulta evidente dalle vicende di Antoine Doinel, ma i distributori hanno replicato pedissequamente il titolo, ottenendo un risultato misterioso e vagamente gangsteristico. A Truffaut è capitato di peggio: Domicile conjugal è diventato: Non drammatizziamo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

