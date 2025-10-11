Il senso dello sport per Pennetta Chechi e Macchi | Ci ha insegnato a superare i problemi

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre campioni riuniti a Trento per il ventennale del progetto Kinder Joy of Moving parlano di quello che ha rappresentato e rappresenta per loro l'attività sportiva. "Ho iniziato col ciclismo e, non ridete, ho fatto anche basket", svela Jury. "Io e Roberta Vinci siamo cresciute insieme e agli Us Open abbiamo scritto la storia", racconta Flavia. "Mi ha profuso la determinazione", dice Filippo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il senso dello sport per pennetta chechi e macchi ci ha insegnato a superare i problemi

© Gazzetta.it - Il senso dello sport per Pennetta, Chechi e Macchi: "Ci ha insegnato a superare i problemi"

In questa notizia si parla di: senso - sport

Educamp fa centro tra sport e senso civico

Il senso dello sport per Pennetta, Chechi e Macchi: "Ci ha insegnato a superare i problemi" - Tre campioni riuniti a Trento per il ventennale del progetto Kinder Joy of Moving parlano di quello che ha rappresentato e rappresenta per loro l'attività sportiva. msn.com scrive

Cavallino-Treporti vince con la sua prima "Fiera dello Sport". Jury Chechi: "Il movimento è vita" - È stata la domenica perfetta: una giornata interamente dedicata alla magia dello sport, al movimento, allo spettacolo, un tributo alla socialità grazie ad una grande partecipazione al ricco palinsesto ... Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Senso Sport Pennetta Chechi