Tre campioni riuniti a Trento per il ventennale del progetto Kinder Joy of Moving parlano di quello che ha rappresentato e rappresenta per loro l'attività sportiva. "Ho iniziato col ciclismo e, non ridete, ho fatto anche basket", svela Jury. "Io e Roberta Vinci siamo cresciute insieme e agli Us Open abbiamo scritto la storia", racconta Flavia. "Mi ha profuso la determinazione", dice Filippo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il senso dello sport per Pennetta, Chechi e Macchi: "Ci ha insegnato a superare i problemi"