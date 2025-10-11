Il senso dello sport per Pennetta Chechi e Macchi | Ci ha insegnato a superare i problemi
Tre campioni riuniti a Trento per il ventennale del progetto Kinder Joy of Moving parlano di quello che ha rappresentato e rappresenta per loro l'attività sportiva. "Ho iniziato col ciclismo e, non ridete, ho fatto anche basket", svela Jury. "Io e Roberta Vinci siamo cresciute insieme e agli Us Open abbiamo scritto la storia", racconta Flavia. "Mi ha profuso la determinazione", dice Filippo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il senso dello sport per Pennetta, Chechi e Macchi: "Ci ha insegnato a superare i problemi" - Tre campioni riuniti a Trento per il ventennale del progetto Kinder Joy of Moving parlano di quello che ha rappresentato e rappresenta per loro l'attività sportiva. msn.com scrive
Cavallino-Treporti vince con la sua prima "Fiera dello Sport". Jury Chechi: "Il movimento è vita" - È stata la domenica perfetta: una giornata interamente dedicata alla magia dello sport, al movimento, allo spettacolo, un tributo alla socialità grazie ad una grande partecipazione al ricco palinsesto ... Scrive gazzetta.it