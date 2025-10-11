Il Santo Rosario è una delle più alte forme di preghiera che si innalza a Gesù per mezzo di Maria, ma è anche una vera e propria fonte di guarigione. Spesso si pensa che a problemi di tutti i giorni, quali possono essere gli stati di ansia e lo stress non ci sia rimedio se. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Il Rosario secondo Giovanni Paolo II: perché è un’arma potente