Il ritorno in B2 della VBC Viterbo è quasi perfetto | vittoria in rimonta a Roma

Viterbotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se l’esordio odierno in campionato della VBC Viterbo fosse un romanzo, sarebbe uno di quei gialli in cui non puoi proprio intuire il finale se non sfogliando l’ultima pagina. La formazione gialloblu è tornata a disputare una partita della Serie B2 di volley femminile dopo circa un anno e mezzo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

