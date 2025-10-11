Il ritorno dell’oro annuncia tempesta
Il suo prezzo è a livelli record, come succede quando la finanza si sente in pericolo. Le cause vanno cercate nell’instabilità e nell’imprevedibilità della politica. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
