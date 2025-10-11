Il rientro dei palestinesi a casa | Qui c' è solo distruzione
Milano, 11 ott. (askanews) - "Non so. non so cosa dire. L'immagine parla più forte delle parole: distruzione, distruzione e ancora distruzione", dice Saher Abulatta al suo ritorno a Gaza dopo essere stato sfollato a sud durante le operazioni israeliane. Israele ha dichiarato un cessate il fuoco a Gaza e ha iniziato a ritirare le sue forze venerdì 10 ottobre. "Siamo andati nel quartiere di Shujaiya per vedere cosa si poteva ancora salvare - aggiunge Saher, residente di Gaza City - Ma siamo rimasti scioccati: non abbiamo visto altro che macerie e detriti. Non abbiamo trovato nulla dei nostri averi; tutto era distrutto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
