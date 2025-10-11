Il rientro dei palestinesi a casa | Qui c' è solo distruzione

Quotidiano.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 11 ott. (askanews) - "Non so. non so cosa dire. L'immagine parla più forte delle parole: distruzione, distruzione e ancora distruzione", dice Saher Abulatta al suo ritorno a Gaza dopo essere stato sfollato a sud durante le operazioni israeliane. Israele ha dichiarato un cessate il fuoco a Gaza e ha iniziato a ritirare le sue forze venerdì 10 ottobre. "Siamo andati nel quartiere di Shujaiya per vedere cosa si poteva ancora salvare - aggiunge Saher, residente di Gaza City - Ma siamo rimasti scioccati: non abbiamo visto altro che macerie e detriti. Non abbiamo trovato nulla dei nostri averi; tutto era distrutto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il rientro dei palestinesi a casa qui c 232 solo distruzione

© Quotidiano.net - Il rientro dei palestinesi a casa: "Qui c'è solo distruzione"

In questa notizia si parla di: rientro - palestinesi

Flotilla, bandiere Palestinesi e canti in attesa del rientro degli attivisti a Fiumicino

Flotilla, bandiere Palestinesi e canti in attesa del rientro degli attivisti a Fiumicino – Il video

rientro palestinesi casa cMattarella: “Subito aiuti massicci, non c’è pace senza i palestinesi” - Il capo dello Stato a Tallinn, in Estonia, invita a guardare oltre il cessate il fuoco di Gaza. Secondo repubblica.it

Sfollati in attesa. Il rientro a casa non sarà a breve - La situazione è in evoluzione, i lavori per la messa in sicurezza stanno proseguendo ma è impossibile fare previsioni di sorta riguardo al rientro degli sfollati di Aquilone e Tola. Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Rientro Palestinesi Casa C