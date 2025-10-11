Il Rialto e gli altri | la mappa degli storici cinema di Roma che verranno riaperti

Dopo l’annuncio di Gualtieri, sulla riapertura del Rialto entro il 2027, è arrivata l’approvazione, da parte della giunta capitolina di una memoria che prevede l’affidamento della struttura alla Fondazione Cinema per Roma, con l’obiettivo di riattivarla entro due anni.Ma il Rialto non sarà. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Cinema, l'annuncio di Gualtieri: "Il Rialto riaprirà entro il 2027" - Novità anche per altre due sale: "Per Apollo e Stardust stiamo lavorando a un project financing e cercando interlocutori privati" ... Scrive romatoday.it

