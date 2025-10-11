Il rating dell’Italia

Ilfoglio.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La produzione industriale in Italia è calata del 2,4 per cento ad agosto (-2,7 per cento su base annua). Per quanto il dato estivo sia considerato erratico, è decisamente peggiore rispetto. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il rating dell8217italia

© Ilfoglio.it - Il rating dell’Italia

In questa notizia si parla di: rating - italia

Incubo “rating”, la Francia trema: fuga dai titoli di Stato. Ecco perché Bayrou (nel silenzio di Macron) attacca l’Italia

Rating Italia verso la promozione, Btp e azioni da tenere d’occhio

Oltre Fitch. L’altro rating che conta nel futuro dell’Italia

Rating, ecco perché il divario Italia-Francia si ridurrà ancora. Parla Balboni (Hsbc) - La convergenza dei rating tra Italia e Francia continuerà, secondo Fabio Balboni, economista senior per l’Eurozona di Hsbc. Scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Rating Dell8217italia