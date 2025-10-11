Il quartiere abbraccia la famiglia | Sempre circondata dall’amore Elena era una bella persona
In via Panigale regna il silenzio, anche se è quasi mezzogiorno. Poche auto, pochi pedoni. Fuori il cancello della palazzina in cui abitava la signora Elena Panettere tutto tace e nemmeno dalle finestre degli altri appartamenti proviene alcun rumore. Qualcuno passa distrattamente di fronte al suo campanello, di corsa, tranne una signora, poco più giovane della 85enne spirata al Maggiore mercoledì: alza gli occhi in alto, cerca un’ombra alla finestra e poi abbassa di nuovo lo sguardo e scuote la testa. "Che tragedia. Non ci posso pensare", sussurra mentre continua la sua passeggiata accompagnata dal girello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: quartiere - abbraccia
16 ottobre 2025 - Giornata Mondiale del Pane? È festa al forno di quartiere: profumo che abbraccia, crosta che scrocchia, mollica che coccola.? Solo farina, acqua e lievito... e il tempo giusto per la maturazione.? Passa in forno: la bontà è appena sfornata! - facebook.com Vai su Facebook
Il quartiere abbraccia la famiglia: "Sempre circondata dall’amore. Elena era una bella persona" - I residenti della zona si stringono attorno ai figli e ai nipoti della vittima dell’incidente domestico. Lo riporta ilrestodelcarlino.it