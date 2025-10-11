In via Panigale regna il silenzio, anche se è quasi mezzogiorno. Poche auto, pochi pedoni. Fuori il cancello della palazzina in cui abitava la signora Elena Panettere tutto tace e nemmeno dalle finestre degli altri appartamenti proviene alcun rumore. Qualcuno passa distrattamente di fronte al suo campanello, di corsa, tranne una signora, poco più giovane della 85enne spirata al Maggiore mercoledì: alza gli occhi in alto, cerca un’ombra alla finestra e poi abbassa di nuovo lo sguardo e scuote la testa. "Che tragedia. Non ci posso pensare", sussurra mentre continua la sua passeggiata accompagnata dal girello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il quartiere abbraccia la famiglia: "Sempre circondata dall’amore. Elena era una bella persona"