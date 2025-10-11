Il pugno chiuso per nascondere la coca mentre è in auto coi figli piccoli | fermato dai carabinieri e arrestato
Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con questa accusa i carabinieri di Carini hanno arrestato un 44enne, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nel comune in provincia di Palermo. L’episodio si è verificato durante un controllo di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
