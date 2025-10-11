Il Profeta saluta | Elia Viviani si ritira dal ciclismo professionistico

Il mondo delle due ruote si prepara a salutare uno dei più forti corridori di sempre. Elia Viviani, per tutti il Profeta, a 366 anni,ha deciso di appendere la bici al chiodo dopo 16 anni da professionista e tanti successi, tra cui tre medaglie olimpiche. Gli ultimi suoi impegni saranno il Giro del Veneto, il prossimo 15 ottobre, e i Mondiali su pista in Cile, dal 22 al 26 ottobre. IL PROFETA DICE BASTA: IL MESSAGGIO DI ADDIO DI ELIA VIVIANI Il corridore italiano ha affidato ai social il suo congedo dal ciclismo:” Ho cominciato questa stagione volendo dimostrare qualcosa, volevo decidere io quando dire basta, anche se molti mi hanno chiesto in questi mesi se volessi smettere. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Il Profeta saluta: Elia Viviani si ritira dal ciclismo professionistico

In questa notizia si parla di: profeta - saluta

+ 28 Settembre, I Domenica di Luca. San Charitone il Confessore e il Santo Profeta Baruch. Tono Risurrezionale Grave. +++ + Le letture di questa Domenica sono: +++ + Nel Mattutino la pericope Evangelica è presa dal Vangelo del Santo Apostolo ed Evange - facebook.com Vai su Facebook

Elia Viviani si ritira dal ciclismo, chi è il “Profeta” che ci ha fatto sognare su pista e su strada - A vincere per l’Italia del ciclismo in strada e su pista tra tappe ai grandi Giri, ori olimpici, ... Lo riporta fanpage.it

Elia Viviani, il "Profeta" scende dalla bici: "Ma ai mondiali su pista inseguo l'ultimo oro". Il Giro 2026 in Bulgaria - Elia Viviani a 36 anni ha annunciato il ritiro dall'attività: chiuderà col Giro del Veneto a casa sua, poi i mondiali su pista. Lo riporta sport.virgilio.it