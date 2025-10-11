Il Prof Andrea Pulvirenti di Unimore nel Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare

Il Prof. Andrea Pulvirenti, docente del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Modena e Reggio Emilia, è stato nominato componente del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA), organismo istituito presso l’Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero della Salute.Il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

