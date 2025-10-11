Il principe Harry contro le pratiche predatorie dei social | Combattiamo questa minaccia

Il principe Harry e Meghan Markle hanno esortato i genitori a opporsi alle aziende di social media che, secondo loro, sfruttano i bambini con algoritmi predatori, poiché l’esplosione dell’intelligenza artificiale non regolamentata” alimenta le loro preoccupazioni sul fatto che i vantaggi delle tecnologie siano inseparabili dai loro pericoli. Per sottolineare questo punto, il duca e la duchessa del Sussex hanno citato una ricerca del gruppo di sostegno ParentsTogether, secondo la quale i ricercatori che si sono finti bambini hanno subito interazioni dannose ogni cinque minuti trascorsi con un chatbot di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

