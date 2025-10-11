Il prezzo del gas per le famiglie oggi
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano consente di stimare con maggiore precisione la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo del gas aggiornato all’11 Ottobre 2025, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base ai consumi familiari. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 11 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc (dato relativo a settembre 2025, ultimo mese disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: prezzo - famiglie
Il prezzo del gas per le famiglie oggi 22 Luglio 2025
Il prezzo del gas per le famiglie oggi 23 Luglio 2025
Dacia Duster, il Suv per famiglie con il miglior rapporto qualità-prezzo
Durante il lockdown migliaia di famiglie hanno acquistato un cucciolo convinte che bastasse per colmare solitudine e ansia. Ma molti “pandemic puppy” si sono trasformati in un problema inaspettato. C’è chi li ha abbandonati, chi ha pagato il prezzo emotivo e - facebook.com Vai su Facebook
#Spesa delle #famiglie ferma, prezzi ancora alti: cresce il divario tra Nord e Sud https://helpconsumatori.it/acquisti/consumi/spesa-delle-famiglie-ferma-prezzi-ancora-alti-divario-nord-e-sud/… via @helpconsumatori - X Vai su X
Gas, prezzo bolletta per vulnerabili in calo dello 0,8% a settembre - Cala marginalmente il costo della bolletta del gas per gli utenti vulnerabili a settembre, in linea con la leggera riduzione delle quotazioni all'ingrosso della materia prima. Riporta finanza.repubblica.it
Gas, i prezzi per i vulnerabili in calo dello 0,8%. I consumatori: “Per le famiglie cambia poco” - L’Unc rimarca come sarà la bolletta di ottobre, con l’accensione dei riscaldamenti, a fare la differenza ... Si legge su msn.com