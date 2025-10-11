Il premio Nobel per la pace a Machado spacca la sinistra Fratoianni e Bonelli | Scelta che risponde all' egemonia della destra
Non tutti a sinistra hanno accolto con giubilo il fatto che il premio Nobel per la pace sia stato assegnato a María Corina Machado, attivista e leader dell'opposizione in Venezuela che ha sfidato con coraggio la dittatura comunista di Nicolas Maduro al potere dal 2013. Se la deputata del Pd. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: premio - nobel
Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza
Il Napoli merita un Premio Nobel per l’affare Osimhen! Juanlu Sanchez presto sarà a Dimaro
Premio Spadolini al Nobel Giorgio Parisi: “Partecipare alla vita politica dovere civile degli scienziati”
Il premio Nobel per la pace, l'accordo di pace in Medio Oriente e i fatti di attualità Stefano Piazza ? #nonstopnews LIVE https://play.rtl.it/live/1/radiovisione/… - X Vai su X
Come funziona il Premio Nobel per la Pace e le statistiche - facebook.com Vai su Facebook
María Corina Machado riceve il premio Nobel per la Pace 2025 - La leader dell'opposizione in Venezuela è stata scelta dal Comitato norvegese nonostante Trump ci credesse per davvero ... Lo riporta wired.it
María Corina Machado vince il Premio Nobel per la Pace 2025: chi è - A Oslo è stato annunciato il prestigioso riconoscimento: vince l’attivista venezuelana per i diritti umani. Riporta tg24.sky.it