Il premio Manzotti per i giornalisti musicali

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aperto il bando per il premio nazionale di giornalismo musicale intitolato al nostro Michele Manzotti (nella foto), rivolto a giovani redattori operanti nel settore musicale, che vuole ricordare attraverso la promozione del lavoro giornalistico, la figura e le qualità umane e professionali del giornalista e musicologo fiorentino. L’obiettivo è quello di riconoscere l’attività di giovani giornalistie musicali di testate giornalistiche di carta stampata, telematiche, radio e televisione. Manzotti è venuto a mancare nell’aprile 2022; è stato vicecaporedattore de La Nazione, direttore della rivista online Il Popolo del Blues nonché collaboratore di Controradio e Rete Toscana Classica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il premio manzotti per i giornalisti musicali

© Lanazione.it - Il premio Manzotti per i giornalisti musicali

In questa notizia si parla di: premio - manzotti

‘Forum del giornalismo musicale’: a Ezio Guaitamacchi il ‘Premio Michele Manzotti’

? Ezio Guaitamacchi riceve il “Premio Michele Manzotti” al Forum del Giornalismo Musicale del MEI

Ricordando Michele Manzotti: un premio nazionale per i giovani giornalisti musicali

premio manzotti giornalisti musicaliIl premio Manzotti per i giornalisti musicali - l’attività di giovani giornalisti/e musicali di testate giornalistiche di carta stampata, telematiche, radio e ... Come scrive lanazione.it

premio manzotti giornalisti musicaliRicordando Michele Manzotti: un premio nazionale per i giovani giornalisti musicali -  Sono ammessi al concorso giornalisti iscritti all’albo di massimo 35 anni ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Premio Manzotti Giornalisti Musicali