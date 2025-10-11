Il premio Manzotti per i giornalisti musicali
Aperto il bando per il premio nazionale di giornalismo musicale intitolato al nostro Michele Manzotti (nella foto), rivolto a giovani redattori operanti nel settore musicale, che vuole ricordare attraverso la promozione del lavoro giornalistico, la figura e le qualità umane e professionali del giornalista e musicologo fiorentino. L’obiettivo è quello di riconoscere l’attività di giovani giornalistie musicali di testate giornalistiche di carta stampata, telematiche, radio e televisione. Manzotti è venuto a mancare nell’aprile 2022; è stato vicecaporedattore de La Nazione, direttore della rivista online Il Popolo del Blues nonché collaboratore di Controradio e Rete Toscana Classica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: premio - manzotti
‘Forum del giornalismo musicale’: a Ezio Guaitamacchi il ‘Premio Michele Manzotti’
? Ezio Guaitamacchi riceve il “Premio Michele Manzotti” al Forum del Giornalismo Musicale del MEI
Ricordando Michele Manzotti: un premio nazionale per i giovani giornalisti musicali
Al via la II edizione del Premio nazionale di giornalismo musicale “Michele Manzotti” giornalisti età massima 35 anni articoli con oggetto temi di musica popolare contemporanea pubblicati su testate a partire da ottobre 2024 https://odg.toscana.it/al-via - X Vai su X
Al via la II edizione del Premio nazionale di giornalismo musicale “Michele Manzotti”. Il premio è destinato a giornalisti età massima 35 anni articoli con oggetto temi di musica popolare contemporanea pubblicati su testate a partire da ottobre 2024 Prom - facebook.com Vai su Facebook
Il premio Manzotti per i giornalisti musicali - l’attività di giovani giornalisti/e musicali di testate giornalistiche di carta stampata, telematiche, radio e ... Come scrive lanazione.it
Ricordando Michele Manzotti: un premio nazionale per i giovani giornalisti musicali - Sono ammessi al concorso giornalisti iscritti all’albo di massimo 35 anni ... Da lanazione.it