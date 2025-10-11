Aperto il bando per il premio nazionale di giornalismo musicale intitolato al nostro Michele Manzotti (nella foto), rivolto a giovani redattori operanti nel settore musicale, che vuole ricordare attraverso la promozione del lavoro giornalistico, la figura e le qualità umane e professionali del giornalista e musicologo fiorentino. L’obiettivo è quello di riconoscere l’attività di giovani giornalistie musicali di testate giornalistiche di carta stampata, telematiche, radio e televisione. Manzotti è venuto a mancare nell’aprile 2022; è stato vicecaporedattore de La Nazione, direttore della rivista online Il Popolo del Blues nonché collaboratore di Controradio e Rete Toscana Classica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il premio Manzotti per i giornalisti musicali