Il Premio Fantini Club I protagonisti d’impresa nel mondo a Massimo Bottura

Il Premio Fantini Club “I protagonisti d’impresa nel mondo” è stato consegnato a Massimo Bottura. Nel dialogo con il giornalista Lorenzo Dallari, lo chef ha raccontato la sua idea d’impresa come un equilibrio tra creatività, responsabilità e squadra: “Il cuoco oggi è più della somma delle sue. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it