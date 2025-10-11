Il Premio Fantini Club I protagonisti d’impresa nel mondo a Massimo Bottura
Il Premio Fantini Club “I protagonisti d’impresa nel mondo” è stato consegnato a Massimo Bottura. Nel dialogo con il giornalista Lorenzo Dallari, lo chef ha raccontato la sua idea d’impresa come un equilibrio tra creatività, responsabilità e squadra: “Il cuoco oggi è più della somma delle sue. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: premio - fantini
Dal Norma Fantini Opera Contest ai palcoscenici internazionali: il baritono Gho Ho Lee si sta affermando tra i talenti lirici più interessanti della nuova generazione. Dopo aver incantato come Marcello in La bohème, ha conquistato il 2° Premio e il Premio Sc - facebook.com Vai su Facebook
Quest'anno il premio nobel per la medicina vale triplo per me: 1) viene premiata l'immunologia che è il campo di cui mi occupo 2) viene premiata la scoperta di particolari cellule del sistema immunitario, dette cellule immunosoppressive, che permettono al nost - X Vai su X
A Massimo Bottura l’edizione 2025 del “Premio Fantini Club: i protagonisti d’impresa nel mondo” - Il “Premio Fantini Club: i protagonisti d’impresa nel mondo” per il 2025 va al grande chef e imprenditore Massimo Bottura, fra le figure più innovative e ... Lo riporta ravennanotizie.it
Tre Chiavi Michelin a Bottura per Casa Maria Luigia a Modena - Cerimonia al Louvre con Macron, poi il Premio Fantini Club Cervia (Ravenna), 11 ott. msn.com scrive