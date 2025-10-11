Il pokerissimo di Tadej Pogacar | nessun rivale anche al Giro di Lombardia eguagliato Fausto Coppi

Meglio di così non poteva fare. Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Tour de France, Mondiali, Europei, venti vittorie totali e l’ultima perla di una stagione da sogno: Tadej Pogacar era il favorito e ovviamente non ha tradito le aspettative andandosi a prendere per la quinta volta di fila il Lombardia. Si entra negli almanacchi per l’ennesima volta: raggiunto il record di Fausto Coppi nella Classica delle Foglie Morte, con la differenza che i successi dello sloveno sono arrivati tutti consecutivamente. Pronti, via ed è partita la fuga di giornata, formata da quattordici attaccanti: Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Filippo Ganna, Lucas Hamilton, Victor Langellotti (Ineos Grenadiers), Quinn Simmons (Lidl Trek), Walter Calzoni (Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il pokerissimo di Tadej Pogacar: nessun rivale anche al Giro di Lombardia, eguagliato Fausto Coppi

In questa notizia si parla di: pokerissimo - tadej

Giro di Lombardia 2025: Tadej Pogacar insegue il pokerissimo per agganciare Fausto Coppi

Il Lombardia 2025, Tadej Pogacar per il pokerissimo: “Ogni corsa a cui partecipo sono uno dei favoriti, ma è una gara lunga e possono succedere molte cose” - X Vai su X

Immenso Pogacar, lo sloveno vince il Giro di Lombardia e fa pokerissimo - Successo in solitaria a Bergamo per il 27enne sloveno della UAE Emirates XRG, che iscrive il suo nome nell’albo d’oro per la quinta volta di ... Lo riporta gazzettadelsud.it

Lombardia, Pogacar stavolta corre per la leggenda: nessuno ha mai vinto una Monumento per cinque anni di fila - Al Lombardia è tutto pronto per consegnare Pogacar alla leggenda: nemmeno Merckx e Coppi hanno mai vinto 5 monumento di fila. Segnala sport.virgilio.it