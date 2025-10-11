Il podcast Viecce! premiato al Premio Aretè 2025 per la comunicazione pubblica
“Viecce. La vita nei quartieri di Roma”, il podcast di Roma Capitale che racconta la città attraverso le voci dei suoi quartieri, ha conquistato il podio al Premio Aretè 2025, uno dei più prestigiosi riconoscimenti dedicati alla comunicazione responsabile. L’annuncio è arrivato ieri a Milano, nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: podcast - viecce
Il podcast "Rock and the City" di Elena Messana che ospitiamo su OndaRock vince il premio di Radio24 come miglior podcast indipendente di reportage e inchiesta - Un premio prestigioso che gratifica il podcast che ospitiamo da tempo su OndaRock, dedicato alle città d'Europa e ai grandi dischi rock. Secondo ondarock.it