Il Pd esca dalla subalternità alla piazza dice Claudia Mancina

La rincorsa dell'elettorato estremo, l'assoggettamento a slogan o persone verbalmente aggressive, la piazza che sfugge di mano. Il Pd, principale partito della sinistra, ha un problema di fas.

La piazza dei pro Pal indigesta per l'"altro" Pd - Dopo le piazze romane di sabato pomeriggio, nelle quali sono state bruciate le bandiere Nato e dell'Ue, l'ala riformista dei dem alza la testa e mette nel mirino la segretaria ... Lo riporta ilgiornale.it

Eventi in piazza Ariostea, è scontro. Pd: "Residenti, ignorate le proteste". Fornasini: "Un successo per la città" - Il Ferrara Summer Festival in Piazza Ariostea diventa, idealmente, un luogo di scontro politico e non solo. Scrive ilrestodelcarlino.it